金属期市：铜价跌向两周低点，受过剩供应拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国8月成屋销售降幅超过预期，房屋市场在近期进一步站稳脚跟后，又渐露谨慎迹象。
中国已经宣布了一连串的降息举措以稳定国内股市并扭转经济增长放缓情况，但中小企业仍获益甚微或没有获益，凸显中国经济忧虑。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中表示，6月全球精炼铜市场供应过剩2,000吨，5月为短缺43,000吨。
中国8月精炼铜进口较上年同期增加12%，至262,691吨，但1-8月总进口量仍下降近7%。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”