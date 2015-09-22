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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:23 BJT

金属期市：铜价跌向两周低点，受过剩供应拖累

美国8月成屋销售降幅超过预期，房屋市场在近期进一步站稳脚跟后，又渐露谨慎迹象。

中国已经宣布了一连串的降息举措以稳定国内股市并扭转经济增长放缓情况，但中小企业仍获益甚微或没有获益，凸显中国经济忧虑。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中表示，6月全球精炼铜市场供应过剩2,000吨，5月为短缺43,000吨。

中国8月精炼铜进口较上年同期增加12%，至262,691吨，但1-8月总进口量仍下降近7%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 戴素萍/李爽)

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