金属期市：伦铜触及两周低点，受供应过剩及需求担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我看多，但我认为铜价将先跌回到5,000美元--市场仍在消化美联储政策决定，而且对于想要做多的市场人士来说，不确定性太多，”Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt称。
“铜价弹离5,000美元关口所需的时间越长，我越相信一个重要低位正在形成。”
上海期交所期铜 下跌0.6%，至每吨39,920元人民币。
尽管中国已降息多次，以稳定受到重创的股市并扭转经济增长的减速趋势，但中小企业得到的实惠却微乎其微，这凸显出中国经济的困境。
中国海关公布，中国8月精炼铜进口262,691吨，同比上升12.04%。但今年前八个月总进口量仍下降近7%。
此外，国际铜业研究组织(ICSG)表示，全球精炼铜市场6月似乎供应盈余2,000吨，5月为短缺43,000吨。
LME期锌 下跌1.3%至每吨1,635.50美元，跌向上周所及五年多低位1,616美元，因交易商预计全球库存将增加。
上海期交所期锌 下跌2.2%，延续周一近5%的跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/许娜；审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”