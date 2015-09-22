金属期市：伦铜触及两周低点，受供应过剩及需求担忧拖累

“我看多，但我认为铜价将先跌回到5,000美元--市场仍在消化美联储政策决定，而且对于想要做多的市场人士来说，不确定性太多，”Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt称。

“铜价弹离5,000美元关口所需的时间越长，我越相信一个重要低位正在形成。”

上海期交所期铜 下跌0.6%，至每吨39,920元人民币。

尽管中国已降息多次，以稳定受到重创的股市并扭转经济增长的减速趋势，但中小企业得到的实惠却微乎其微，这凸显出中国经济的困境。

中国海关公布，中国8月精炼铜进口262,691吨，同比上升12.04%。但今年前八个月总进口量仍下降近7%。

此外，国际铜业研究组织(ICSG)表示，全球精炼铜市场6月似乎供应盈余2,000吨，5月为短缺43,000吨。

LME期锌 下跌1.3%至每吨1,635.50美元，跌向上周所及五年多低位1,616美元，因交易商预计全球库存将增加。

上海期交所期锌 下跌2.2%，延续周一近5%的跌势。(完)

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