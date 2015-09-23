金属期市：期铜因中国忧虑下滑，期锌反弹

* 油价转跌，打压铜价

* 中国9月PMI初值降至六年半最低

* 期锌上扬1.4%

路透伦敦9月23日 - 期铜周三下滑，因投资人担心全球最大金属消费国－中国的需求，之前数据显示中国制造业活动录得金融危机以来最大降幅。

期铜一度从近四周低点反弹，因空头获利了结，但随着空头回补结束，利空人气最终占了上风。

交易商表示，油价在欧洲市场尾盘转跌也令金属市场承压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报5,057美元，周二下挫3.6%，至8月27日以来最低5,036美元，且创逾两个月最大单日跌幅。

中国公布的数据显示9月制造业活动降至六年半低点。财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据自47.3续降至47，继8月之后再创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。而路透调查对该数据的预估中值为47.5。

全球铜消费近一半靠中国。

“上海期货交易所尾盘期铜上涨，我怀疑是获利了结，昨天铜被打压得挺狠的，”麦格里分析师Vivienne Lloyd称。

“从基本面来看，我认为铜价不应在目前水准，但投机商害怕，他们倾向抛售。”

中国制造业活动目前已经连降七个月，最新的调查显示9月几乎各项指标都较8月恶化。

期锌 表现最好，攀升1.4%，收报1,651美元，收复自上周来的失地。一交易员表示，交易商正对锌-铅互换交易获利了结，买回锌、卖出铅。

三个月期铝 下挫0.8%，收报每吨1,576美元，分析师表示，基本面在恶化，供应过剩及库存增加令期价承压。