金属期市：期铜因中国忧虑下滑，期锌反弹

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 油价转跌，打压铜价
* 中国9月PMI初值降至六年半最低
* 期锌上扬1.4%
路透伦敦9月23日 - 期铜周三下滑，因投资人担心全球最大金属消费国－中国的需求，之前数据显示中国制造业活动录得金融危机以来最大降幅。
期铜一度从近四周低点反弹，因空头获利了结，但随着空头回补结束，利空人气最终占了上风。
交易商表示，油价在欧洲市场尾盘转跌也令金属市场承压。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报5,057美元，周二下挫3.6%，至8月27日以来最低5,036美元，且创逾两个月最大单日跌幅。
中国公布的数据显示9月制造业活动降至六年半低点。财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据自47.3续降至47，继8月之后再创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。而路透调查对该数据的预估中值为47.5。
全球铜消费近一半靠中国。
“上海期货交易所尾盘期铜上涨，我怀疑是获利了结，昨天铜被打压得挺狠的，”麦格里分析师Vivienne Lloyd称。
“从基本面来看，我认为铜价不应在目前水准，但投机商害怕，他们倾向抛售。”
中国制造业活动目前已经连降七个月，最新的调查显示9月几乎各项指标都较8月恶化。
期锌 表现最好，攀升1.4%，收报1,651美元，收复自上周来的失地。一交易员表示，交易商正对锌-铅互换交易获利了结，买回锌、卖出铅。
三个月期铝 下挫0.8%，收报每吨1,576美元，分析师表示，基本面在恶化，供应过剩及库存增加令期价承压。
期锡 升0.9%，收报每吨14,925美元，期铅 收高0.9%，报1,698美元。期镍 收盘没有成交，买盘最后升0.4%，报9,725美元。(完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计