金属期市：伦铜交投淡静，本周料录得近两个月来最大单周跌幅

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
鉴于中国政府可能推出力度更大的刺激措施，部分分析师乐观看待中国经济前景，不过由于其他地区的前景悲观，这恐怕不能拯救市场。
“不过，除中国之外的新兴市场成为未来需求的更大担忧...因此，全球需求仍面临下行风险。”麦格理的报告称。
该行下调了2015年和长期金属价格预估，预测今明两年的平均铜价分别为5663和5713美元。麦格理将第四季铜价预估下调6.8%，至每吨5,500美元。
0721 GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，报每吨5,079.50美元，上日收盘变动不大。
上海期铜 收涨0.4%，报每吨39,000元人民币。
LME期镍跌0.2%，报每吨9,880。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李春喜; 审校 于春红/王洋)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。