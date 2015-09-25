金属期市：伦铜交投淡静，本周料录得近两个月来最大单周跌幅

鉴于中国政府可能推出力度更大的刺激措施，部分分析师乐观看待中国经济前景，不过由于其他地区的前景悲观，这恐怕不能拯救市场。

“不过，除中国之外的新兴市场成为未来需求的更大担忧...因此，全球需求仍面临下行风险。”麦格理的报告称。

该行下调了2015年和长期金属价格预估，预测今明两年的平均铜价分别为5663和5713美元。麦格理将第四季铜价预估下调6.8%，至每吨5,500美元。

0721 GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，报每吨5,079.50美元，上日收盘变动不大。

上海期铜 收涨0.4%，报每吨39,000元人民币。

LME期镍跌0.2%，报每吨9,880。(完)

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