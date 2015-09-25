金属期市：期铜本周降幅为1月中来最大，因担心中国需求增长趋弱

* 麦格理下调第四季铜价预估6.8%，至每吨5,500美元

* 美国第二季经济成长幅度上修至3.9%，美元上扬

路透伦敦9月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五收低，本周跌幅为1月中来最大，因投资人长期担心中国需求增长趋弱及供应充裕，而美元走强令卖压加重。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，预计将在今年升息，且美国今日公布的经济成长数据也支持这一举动后，美元上扬。

本周数据显示，中国制造业活动录得金融危机以来最大降幅，且欧美制造业成长也出现放缓，都对铜价构成压力。

“基于对中国的担忧，市场弥漫悲观气氛，但目前也基于美国升息的前景，”一交易员表示。

三个月期铜 收低0.6%，报每吨5,023美元，本周大跌4.3%。因新加坡今日假期，且下周中国将迎来中秋假期，此间市场成交清淡。

麦格理下调铜价预估，预计今年均价在5,663美元，明年在5,713美元，麦格理还下调第四季铜价预估6.8%，至5,500美元。

三个月期铝 收低0.8%，报1,566美元。

供应过剩，特别是来自中国的供应令铝价承压，但已经出现较短期供应吃紧的情况，现货铝较三个月期铝的价格折让CMAL0-3为5月初来最低。

期镍 逆市收高0.8%，报9,975美元，数据显示LME可得库存减少4,350吨，至去年9月来最低的243,510吨。