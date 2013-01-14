国际油市: 中东原油亚洲市场价格或走低,因需求下降

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透新加坡1月14日 - 亚洲市场中东原油价格可能开始趋疲,诸如Upper Zakum等品级的中东原油料将较官方售价贴水成交.
对3月装船船货的需求可能大幅下滑,因届时日本、韩国炼厂将进入维修期,而且冬季结束也可能导致取暖燃料需求下降.
"整体人气偏空,我预计PG品级原油将以贴水价格成交."一家北亚炼油商的原油交易员称,"炼厂即将进入维修期,天气也将变暖."
日本吉坤日矿日石能源、Kyokuto和出光兴产,韩国SK能源、GS Caltex和Hyundai Oilbank,以及中石油和中石化的炼厂,都将在3、4月进入维修期.
马来西亚国家石油公司(Petronas)和新加坡壳牌的炼厂也将进行维护,导致原油需求下滑.
交易商称,3月进入春季,气温也将开始回升,这向来都是能源产品需求疲软的时候.
不过交易商称,全球的第二大石油消费国中国的需求上升,可能部分抵消这种疲软.
11月中国表观石油需求升至1,050万桶/日的纪录高位,2012年原油进口也创下每日542万桶的纪录最高.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。