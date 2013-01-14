国际油市: 中东原油亚洲市场价格或走低,因需求下降

路透新加坡1月14日 - 亚洲市场中东原油价格可能开始趋疲,诸如Upper Zakum等品级的中东原油料将较官方售价贴水成交.

对3月装船船货的需求可能大幅下滑,因届时日本、韩国炼厂将进入维修期,而且冬季结束也可能导致取暖燃料需求下降.

"整体人气偏空,我预计PG品级原油将以贴水价格成交."一家北亚炼油商的原油交易员称,"炼厂即将进入维修期,天气也将变暖."

日本吉坤日矿日石能源、Kyokuto和出光兴产,韩国SK能源、GS Caltex和Hyundai Oilbank,以及中石油和中石化的炼厂,都将在3、4月进入维修期.

马来西亚国家石油公司(Petronas)和新加坡壳牌的炼厂也将进行维护,导致原油需求下滑.

交易商称,3月进入春季,气温也将开始回升,这向来都是能源产品需求疲软的时候.

不过交易商称,全球的第二大石油消费国中国的需求上升,可能部分抵消这种疲软.