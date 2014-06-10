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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 14:54 BJT

欧元区金融：隔夜银行间利率降至纪录低位0.053%

路透伦敦6月10日 - 欧元区隔夜银行间利率周一稍晚降至纪录低位，继续对欧洲央行上周调降所有主要利率的举措做出调整。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，跌破上次于2013年2月触及的纪录低位。

欧洲央行上周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。 (完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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