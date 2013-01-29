国际油市: 亚洲汽油裂解价差触及一个月新高,石脑油价差降至一周半低点

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透新加坡1月29日 - 亚洲汽油裂解价差周二触及一个月新高每桶9.14美元,韩国汽油可能流向美国西岸,提振了价格和市场人气.
约有3.5万吨的汽油预定在2月15日装船,运往美国西岸.
交ˋ易商称,美国可能需要该批船货来满足夏季汽油需求,但这类流动通常是发生在3月或4月.
下月也有另一批船货预定运往美国西岸.但交易商称,该批船货可能取消.
巴基斯坦料从中国石油和Swiss Singapore买进六批汽油船货,每批5万吨,3月至4月交货,离岸价格(FOB)每吨较中东石脑油报价每吨溢价93.70-96.70美元.
新加坡现货市场有两笔汽油交易和三笔石脑油交易.
BP向维多出售92辛烷值汽油船货,2月19-23日装船,每桶价格122.50美元.另向道达尔出售2月24-28日装运的92辛烷值汽油船货,每桶122.70美元.
BP向嘉吉出售4月上半月的石脑油船货,每吨965元.
壳牌从Mabanaft买进石脑油船货,价格965美元.
Socar从嘉能可买进3月下半月石脑油船货,每吨974.50美元.
石脑油裂解价差跌至一周半低点每吨133.55美元,来自台湾的现货采购可能暂时放缓,因台塑石化已完成买进15万吨3月上半月运抵麦寮现货的协商.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。