国际油市: 亚洲汽油裂解价差触及一个月新高,石脑油价差降至一周半低点

路透新加坡1月29日 - 亚洲汽油裂解价差周二触及一个月新高每桶9.14美元,韩国汽油可能流向美国西岸,提振了价格和市场人气.

约有3.5万吨的汽油预定在2月15日装船,运往美国西岸.

交ˋ易商称,美国可能需要该批船货来满足夏季汽油需求,但这类流动通常是发生在3月或4月.

下月也有另一批船货预定运往美国西岸.但交易商称,该批船货可能取消.

巴基斯坦料从中国石油和Swiss Singapore买进六批汽油船货,每批5万吨,3月至4月交货,离岸价格(FOB)每吨较中东石脑油报价每吨溢价93.70-96.70美元.

新加坡现货市场有两笔汽油交易和三笔石脑油交易.

BP向维多出售92辛烷值汽油船货,2月19-23日装船,每桶价格122.50美元.另向道达尔出售2月24-28日装运的92辛烷值汽油船货,每桶122.70美元.

BP向嘉吉出售4月上半月的石脑油船货,每吨965元.

壳牌从Mabanaft买进石脑油船货,价格965美元.

Socar从嘉能可买进3月下半月石脑油船货,每吨974.50美元.

石脑油裂解价差跌至一周半低点每吨133.55美元,来自台湾的现货采购可能暂时放缓,因台塑石化已完成买进15万吨3月上半月运抵麦寮现货的协商.(完)

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