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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 08:30 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌逾1美元，且九个月来首度跌穿100美元大关

路透东京4月16日 - 在投资者蜂拥逃离大宗商品之际，布兰特原油期货周二跌幅扩大至逾1美元，九个月来首次跌穿100美元。

0013GMT时，布兰特原油期货 一度下跌1.72美元，至每桶98.91美元，为该指标合约自2012年7月12日触及98.51美元以来的最低位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)
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