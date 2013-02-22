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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:12 BJT

国际油市:布兰特原油期货反弹逾1美元

路透伦敦2月22日 - 布兰特原油期货 周五上涨逾1美元,在连续重跌三日后扳回部分跌幅.

4月布兰特原油期货至0901GMT时上涨1.26美元至每桶114.79美元,但本周或将录得12月初以来最大单周跌幅.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)

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