国际油市:布兰特原油期货反弹逾1美元

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
路透伦敦2月22日 - 布兰特原油期货 周五上涨逾1美元,在连续重跌三日后扳回部分跌幅.
4月布兰特原油期货至0901GMT时上涨1.26美元至每桶114.79美元,但本周或将录得12月初以来最大单周跌幅.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。