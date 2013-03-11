版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 12:52 BJT

国际油市：布兰特原油在111美元下方续跌，因中国数据显示经济复苏不均衡

“对中国数据的反应有限，这很正常，因为在假期可能产生影响的情况下，该数据不好解读，”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示，“中国经济成长状况总体仍未变，因当局将竭尽所能维持7.5%的成长率。”

中国国家统计局公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，预估为上升3.0%。中国1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，为2012年10月来最低。

美元强势亦令油价承压。美元兑日圆盘旋在三年半高位附近，兑其他主要货币亦持坚，此前公布的数据显示美国非农就业岗位劲增。

油市还受到中东地缘政治忧虑重燃的支撑。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/杜明霞；审校 艾茂林/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐