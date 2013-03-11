国际油市：布兰特原油在111美元下方续跌，因中国数据显示经济复苏不均衡

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
“对中国数据的反应有限，这很正常，因为在假期可能产生影响的情况下，该数据不好解读，”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示，“中国经济成长状况总体仍未变，因当局将竭尽所能维持7.5%的成长率。”
中国国家统计局公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，预估为上升3.0%。中国1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，为2012年10月来最低。
美元强势亦令油价承压。美元兑日圆盘旋在三年半高位附近，兑其他主要货币亦持坚，此前公布的数据显示美国非农就业岗位劲增。
油市还受到中东地缘政治忧虑重燃的支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/杜明霞；审校 艾茂林/许娜)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7