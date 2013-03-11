重发-国际油市：布兰特原油期货下滑，因中国工业生产数据疲弱

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
(重发以补充直接提取代码)
* 中国1-2月工业增加值增幅为去年10月来最低
* 沙特上调2月原油产量－消息人士
* 关注本周OPEC，EIA和IEA发布的月报
路透纽约3月11日 - 布兰特原油期货周一下滑，受中国经济数据令人失望打压，但技术性支撑和美元回软限制了布兰特原油期货跌幅，并扶助美国原油期货小涨。
中国国家统计局周六公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，增幅为2012年10月来最低。2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。
一业内消息人士周六表示，沙特2月产油量高于前月，尽管向客户供油量减少，消息周一也有助于打压油价。
Citi Futures and OTC Clearing能源期货专家Tim Evans表示，“原油市场转跌...因中国工业生产数据不及预期，且沙特据称2月产量高于1月。”
布兰特4月原油 下滑0.63美元，结算价报每桶110.22美元，盘中低见109.53美元。预计在200日移动均线切入位109.26美元上方有支撑。
美国4月原油期货 小升0.11美元，结算价报每桶92.06美元，盘中走势继续波动。美国原油期货一度大跌逾1美元报90.89美元，逼近略高于100日移动均线切入位90.84美元支撑位后反弹。
美国取暖油期货 跌约0.5美分，美国汽油期货 回落超过5美分。
市场将关注本周二石油输出国组织(OPEC)和能源资料协会(EIA)的月报以及周三国际能源署(IEA)的月报。
投资人也将关注美国石油协会(API)和EIA公布的上周美国原油库存数据。根据路透周一对分析师的访查，市场预计上周美国原油库存增加，汽油和馏分油库存减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度