更正-国际油市：布兰特原油期货下跌，走势震荡

(因译文有误，内文第三段应为“Longhorn输油管道”，非“Seaway管道”)

* 布兰特/美国原油价差收窄至不到每桶17美元

* 路透调查预期，上周美国原油库存增加

路透纽约3月12日 - 布兰特原油期货周二连续第三日回落，盘中走势震荡，美国原油期货连涨第四日，使布兰特/美国原油价差收缩至1月以来最窄。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R降至每桶16.84美元的低位，因美国原油期价过去两日在接近100日移动均线，略高于90.80美元的水平获得强劲支撑，价格攀升。

布兰特/美国原油价差收窄是因原油交易商静待德州输油管道Longhorn逆转送油方向，这将有助于缓解库辛原油运输的瓶颈问题。

4月布兰特原油期货 回落0.57美元，收报每桶109.65美元，盘中触及111.20美元，但逼近100日移动均线切入位111.42美元时止步不前。4月布兰特原油合约周四到期。

石油输出国组织(OPEC)在月报中调降美国和欧元区经济成长预估，并预期美国石油产量增加，令油价承压，尽管OPEC对2013年全球石油需求增长的预估基本保持不变。

美国能源资料协会(EIA)下调今明两年全球石油需求增幅预估，并下调今年非OPEC石油产量增长预估。

美国4月原油期货 上扬0.48美元，收报每桶92.54美元，盘中触及93.47美元。

有消息称，中国潜在石油需求2月增长，同比增幅为4.9%，为油价提供支撑。

美元指数一度走软也支撑油价。

美国RBOB汽油期货 也呈拉锯走势，收跌0.22美分，报每加仑3.1502美元，盘中交易区间为3.1026-3.19美元。

美国取暖油期货 回落2美分。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少140万；汽油库存减少310万桶；馏分油库存减少220万。美国能源资料协会(EIA)将于周三公布上周库存数据。

根据路透调查，分析师预计上周美国原油库存增加，馏分油和汽油库存预计减少。(完)

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