国际油市：布兰特原油期货下跌，因库存上升及美元走强

* 美国原油、馏分油库存上升，汽油库存下降--EIA
* 美元指数涨至七个月高位
* 库欣原油库存下降--EIA
* OPEC, EIA和IEA分别公布利空的月报
路透纽约3月13日 - 布兰特原油期货周三收低，因美国原油库存增幅大于预期、美元上涨、且国际能源署(IEA)预计石油需求将萎缩。
布兰特原油期货 跌1.13美元，结算价报每桶108.52美元，跌破交易商关注的技术支撑200日移动均线切入位109.37美元。美国原油期货 下滑0.02美元，报每桶92.52美元。
根据美国能源资料协会(EIA)数据，上周美国原油库存增加262万桶，路透调查分析师预计为增加230万桶。数据公布后，油价下跌。
EIA数据显示，馏分油库存意外小幅上升，而汽油库存降幅大于预期。
美元指数 上涨0.4%，周三触及七个月高位，这使得石油对于其他货币持有者来说更加昂贵。
“随着欧元走软，我们预计美元将进一步上涨，这将打压能源价格，”Caprock Risk Management的Chris Jarvis称。
**预计需求疲弱**
IEA周三在月度报告里下调了2013年全球石油需求增长预估，这增加了原油价格的压力。
IEA还表示，美国原油产量增幅将足以抵御供应可能中断带来的多数动荡局势。
在IEA公布报告前，本周稍早EIA下调需求增长预估，而石油输出国组织(OPEC)维持预估不变。
OPEC还警告称，美国和欧元区经济增长面临的风险可能将打压需求增长。
EIA报告，上周库欣原油库存下降153万桶。
布兰特原油较美国原油期货CL-LCO1=R升水跌至16美元下方，至1月23日以来最低水准。(完)
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(编译 于春红; 审校 李军)