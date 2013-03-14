国际油市：美国原油期货收于两周高位，受强劲的就业数据提振

* 布兰特4月原油合约上涨，今日到期

* 美国一周初请失业金人数连续第三周下跌

* 主要机构预计石油需求增长放缓

* 南苏丹预计出口重启，沙特阿拉伯提高产量

路透纽约3月14日 - 美国原油期货周四升至两周内最高结算价，因数据显示美国就业市场改善。

美国劳工部公布的数据显示，上周美国初请失业金人数意外下降。

Tradition Energy分析师兼经纪人Gene McGillian称，“只要迹象显示经济状况不会放缓，油市就将改善。”

股市上涨亦支撑原油价格。受就业数据带动，美股道琼工业指数连续第10个交易日上涨。

美元指数从七个月高位拉回，因一些外汇交易商进行了获利了结。

美元走软提振了美国原油期货价格。由于原油由美元计价，当美元下跌时，通常情况下油价会上涨。

美国原油期货 结算价涨0.51美元，报每桶93.03美元。

布兰特4月原油期货 结算价涨0.90美元，或0.83%，报每桶109.42美元。该合约今日到期。

三家最受瞩目的石油预测机构中的两家--国际能源署和美国能源资料协会(EIA)本周均下调了全球石油需求增长预估。石油输出国组织(OPEC)则警告需求前景有下跌风险。

中国人民银行关于稳定通胀预估的言论巩固了在经济扩张全面加速前，该央行可能撤走有利经济成长政策的忧虑。这一言论打压了亚洲多数市场。

南苏丹周二表示，准备在三周内重启石油生产；周三美国政府报告，上周原油库存增加。

OPEC石油产量料上升，因沙特阿拉伯将在未来数月增加供应。石油业消息人士上月表示，沙特阿拉伯将在第二季提高石油产量。(完)

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