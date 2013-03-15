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货币新闻 | 2013年 3月 16日 星期六 05:19 BJT

国际油市：油价上涨，因美国工业生产数据强于预期及美元走软

* 美国工业生产数据优于预期

* 汽油价格高企刺激美国消费者通胀

* 股市走软，抵消美元下滑的影响

路透纽约3月15日 - 美国原油期货周五收高，受美国工业生产数据强劲以及美元走软带动。

美股下跌，令油价从高位回落，但美元走软支撑油价。

美国公布的通胀数据令美联储在可预见的未来有继续购债计划的空间，之后美元因投资人锁定获利而下滑。

美元指数 跌0.4%，报82.242。

美国原油期货 结算价涨0.42美元，报每桶93.45美元。

布兰特5月原油期货 结算价涨0.86美元，或0.79%，报每桶109.82美元。

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示，美国2月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%)，1 月修正后为持平(前值为下滑0.1%)。

美国劳工部周五公布，美国2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.7%(预估为上涨0.5%)。美国2月CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨1.9%)。美国2月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)。美国2月核心CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨2.0%)。

美国4月汽油期货 升0.5%，报每加仑3.157美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校　利棣儿)
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