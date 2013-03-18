国际油市：布兰特原油跌破109美元，受塞浦路斯消息冲击

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
0414GMT，布兰特原油期货 下跌1.28美元，至每桶108.54美元，日内跌幅接近1.2%，为2月26日以来最大盘中跌幅。
美国原油期货 下滑1.22美元报92.23美元，跌幅为1%，亦为3月1日以来最大。
“投资者担忧，塞浦路斯针对银行存款征税的计划将为其他寻求救助的欧盟国家设下先例，”新加坡IHS Purvin & Gertz的高级合伙人Victor Shum表示。“不过美国良好的经济数据和伊朗核计划将会支撑油价。”
Shum表示，油市在未来几日内将保持震荡格局，因投资者关注塞浦路斯形势发展是否会影响到其他欧盟国家；美国指标原油期货支撑位在每桶90美元，布兰特原油期货则在105美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张铭钧/徐文焰; 审校 王洋/杜明霞)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉