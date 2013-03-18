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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:00 BJT

国际油市：布兰特原油跌破109美元，受塞浦路斯消息冲击

0414GMT，布兰特原油期货 下跌1.28美元，至每桶108.54美元，日内跌幅接近1.2%，为2月26日以来最大盘中跌幅。

美国原油期货 下滑1.22美元报92.23美元，跌幅为1%，亦为3月1日以来最大。

“投资者担忧，塞浦路斯针对银行存款征税的计划将为其他寻求救助的欧盟国家设下先例，”新加坡IHS Purvin & Gertz的高级合伙人Victor Shum表示。“不过美国良好的经济数据和伊朗核计划将会支撑油价。”

Shum表示，油市在未来几日内将保持震荡格局，因投资者关注塞浦路斯形势发展是否会影响到其他欧盟国家；美国指标原油期货支撑位在每桶90美元，布兰特原油期货则在105美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张铭钧/徐文焰; 审校 王洋/杜明霞)

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