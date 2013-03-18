国际油市：布兰特原油触及三个月低点，因塞浦路斯向储户征税计划令市场担心

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 塞浦路斯救助计划令股市和商品市场下挫
* 美元和黄金上涨，因欧元区忧虑
路透纽约3月18日 - 布兰特原油期货周一触及每桶108美元下方的三个月低点，此前塞浦路斯公布向银行储户征税的计划，引发投资人担心欧元区进一步波动。
但油价从盘中稍早低点反弹，因美国强劲的经济数据带动能源需求前景，且沙特油长称油价在目前水准附近不会损及经济。
布兰特5月原油期货 早盘低见107.78美元，为12月中来首见，之后反弹，结算价跌0.31美元，报每桶109.51美元。
美国原油期货 日低为91.76美元，结算价升0.29美元，报每桶93.74美元。
分析师表示，油市未来几日将保持波动，因投资人关注塞浦路斯情势是否会波及其他欧盟国家。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
因投资人寻求避险，金价升至两周高位，美元走坚。欧股收低，美股标普500指数收挫0.55%。
沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，当前油价并未影响亚洲经济增长。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉