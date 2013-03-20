国际油市：布兰特原油期货从三个月低点反弹，因塞浦路斯忧虑缓解

* 美国能源资料协会(EIA)公布美国原油库存下降

* 塞浦路斯令国际救助陷于混乱，其寻求俄罗斯的帮助

* 美联储将推进刺激政策

路透纽约3月20日 - 布兰特原油期货周三升至108美元上方，从三个月低点反弹，此前美联储暗示将推进刺激政策，另外人们乐观认为欧洲决策者可以抑制塞浦路斯债务危机的蔓延。

美联储周三结束了为期两天的会议，决定将推进刺激措施以提振美国经济，美联储表示将把政策带来的风险及降低失业率进程纳入考量。

塞浦路斯正在寻求俄罗斯的新贷款以避免金融崩溃，此前该国议会拒绝了欧盟的救助条款，这可能将令塞浦路斯蒙受债务违约和银行倒闭的风险。

布兰特5月原油期货 涨1.27%，结算价报每桶108.72美元，周二曾下跌近2%至三个月低点。美国4月原油期货 涨0.80美元，报92.96美元。

“显然市场人士预期塞浦路斯问题将找到替代解决方案，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“围绕这件事的不确定性可能短期内持续令油价受到控制。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存下降130万桶，而不是分析师此前预计的增加200万桶，此后数小时内油价亦因此上涨。该报告显示美国原油进口下降。

“我们看到原油库存下降，这有点意外，将支撑油价，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

EIA并公布美国汽油和馏分油库存下降，不过降幅低于分析师预期。

Petromatrix石油分析师Olivier Jakob称，在技术图形上，布兰特原油期货面临着108.50美元的首个上涨阻力位，周三的支撑位在107.50美元，然后是107.00美元。

关于塞浦路斯财政问题的不确定性令人担心欧元区的稳定情况，以及全球经济增长面临的下行风险。

美元指数周三跌0.3%，美元走软通常支撑油价和其他以美元计价的商品。(完)

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