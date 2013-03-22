国际油市：油价上涨，布兰特原油较美国原油期货溢价收窄

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
* 布兰特原油期货连续第二周下跌
* 布兰特原油较美国原油期货溢价降至每桶不到14美元
* 塞浦路斯未能获得俄罗斯的贷款支持
路透纽约3月22日 - 布兰特原油期货周五小幅上涨，美国原油期货升逾1美元，这带动布兰特原油较美国原油期货溢价缩至去年7月以来最窄水平。
今天多数时间美国原油期货上涨，收盘时强劲上扬，带动布兰特期货升至平盘上方。
分析师称，油市从股市获得普遍支撑，因投资者掂量是否有可能达成救助塞浦路斯的协议。
另外库欣原油库存下降，帮助带动纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货进一步上涨。
布兰特5月原油期货 涨0.19美元，结算价报每桶107.66美元，本周该合约跌2.16美元。
美国5月原油期货 升1.26美元，结算价报每桶93.71美元，本周累计涨0.26美元。
Tradition Energy分析师Gene McGillian称，“我认为油市将继续从金融市场获得支撑，”并指出美国原油期货持续在过去一周建立的91至94美元区间波动。
但布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R大幅收窄近1美元，至每桶不到14美元。
交易商密切关注输油管道项目，其中包括Magellan的Longhorn管道，该管道即将投入使用，将缓解库欣原油库存过多的情况。
分析师亦指北海原油供应增加打压了布兰特原油期货。(完)
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(编译 于春红; 审校 李军)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。