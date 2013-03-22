国际油市：布兰特原油持于107美元上方，塞浦路斯筹资截止日期临近

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
美国5月原油期货 报92.58美元，上涨0.13美元，本周料录得三周来首个周跌幅。
“布兰特原油显然压力更大，因为它更加接近问题的中心，”大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt表示。他并称，欧洲的原油需求将取决于塞浦路斯问题的结果。
周四塞浦路斯财长Michael Sarris与俄罗斯进行第二日磋商，讨论了向俄罗斯贷款解决债务危机，以及在金融和能源领域进行合作。
Markit公布的PMI数据显示，在塞浦路斯问题恶化之前，欧洲的经济低迷已然加重。这加剧了该地区的不确定性。
欧元区紧张情绪、北海原油供应增加以及库欣供应过剩缓解等因素的作用下，布兰特与美国原油之间的价差CL-LCO1=R缩窄至每桶15美元以下，为两个多月来最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 石冠兰/隋芬)
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