国际油市：布兰特原油持于107美元上方，塞浦路斯筹资截止日期临近

美国5月原油期货 报92.58美元，上涨0.13美元，本周料录得三周来首个周跌幅。

“布兰特原油显然压力更大，因为它更加接近问题的中心，”大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt表示。他并称，欧洲的原油需求将取决于塞浦路斯问题的结果。

周四塞浦路斯财长Michael Sarris与俄罗斯进行第二日磋商，讨论了向俄罗斯贷款解决债务危机，以及在金融和能源领域进行合作。

Markit公布的PMI数据显示，在塞浦路斯问题恶化之前，欧洲的经济低迷已然加重。这加剧了该地区的不确定性。

欧元区紧张情绪、北海原油供应增加以及库欣供应过剩缓解等因素的作用下，布兰特与美国原油之间的价差CL-LCO1=R缩窄至每桶15美元以下，为两个多月来最低。(完)

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