国际油市：油价在震荡交投中收高，因塞浦路斯达成救助协议

* 塞浦路斯救助协议改善欧洲原油需求前景
* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价盘中跌至13美元之下
* 关注周二API石油库存数据
路透纽约3月25日 - 原油期货周一上涨，盘中交投震荡，此前塞浦路斯达成救助协议，改善欧元区燃料需求前景。
对塞浦路斯救助和欧洲经济的谨慎情绪限制了布兰特原油期货涨幅，但美国原油期货大涨超过1%，布兰特原油期货较美国原油期货的溢价盘中收窄至不到13美元。
塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。
布兰特5月原油期货 涨0.51美元，结算价报每桶108.17美元，盘中在106.80-109.07美元之间交投。
美国5月原油期货 升1.10美元，结算价报每桶94.81美元，升穿50日移动均线切入位94.38美元，盘中高见95.65美元。
交易商和经纪商表示，除了升穿50日移动均线切入位获得的技术支撑外，美国原油期货还得益于塞浦路斯忧虑带来的压力减轻。
布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收窄至每桶13.36美元，盘中降至7月初来最低的12.85美元。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，塞浦路斯银行重组计划应被视为其他区内国家的模板，其他国家可能也必须重组银行业。之后布兰特原油期货一度由升转跌。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)