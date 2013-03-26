国际油市：布兰特原油持稳在108美元附近，受塞国和欧元区需求忧虑影响

"塞浦路斯事件本身是一个提醒，即欧洲仍有许多风险，"CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

0548GMT，布兰特原油 涨0.05美元，报每桶108.22美元，稍早一度跌至107.95美元的低点。美国原油期货 上涨0.06美元，报每桶94.87美元。

尽管塞浦路斯救助协议的达成，消除了金融系统崩溃并可能致使塞国脱离欧元区的短期风险，但投资者们仍担心该国和欧元区或还有更多潜在问题。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一表示，原油价格在每桶100美元左右对于消费者和生产商来说是合理的，这表明了该国愿意看到的价格水准。原油价格也因此受限。

2月中旬时，布兰特油价曾升至今年高位每桶119美元以上，之后因经济忧虑和北海供给改善而回落。

Spooner称，投资者现在关注美元强势是否将会延续以及日内稍晚的美国原油库存数据。(完)

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