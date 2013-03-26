国际油市：布兰特原油持稳在108美元附近，受塞国和欧元区需求忧虑影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"塞浦路斯事件本身是一个提醒，即欧洲仍有许多风险，"CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
0548GMT，布兰特原油 涨0.05美元，报每桶108.22美元，稍早一度跌至107.95美元的低点。美国原油期货 上涨0.06美元，报每桶94.87美元。
尽管塞浦路斯救助协议的达成，消除了金融系统崩溃并可能致使塞国脱离欧元区的短期风险，但投资者们仍担心该国和欧元区或还有更多潜在问题。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周一表示，原油价格在每桶100美元左右对于消费者和生产商来说是合理的，这表明了该国愿意看到的价格水准。原油价格也因此受限。
2月中旬时，布兰特油价曾升至今年高位每桶119美元以上，之后因经济忧虑和北海供给改善而回落。
Spooner称，投资者现在关注美元强势是否将会延续以及日内稍晚的美国原油库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。