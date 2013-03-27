修正-国际油市：原油价格上涨，但库存增加限制价格升幅

(更正：内文第八段“美国5月布兰特原油”应为“美国5月原油”)

* 上周美国原油库存增加，成品油库存减少-EIA

* 美国取暖油期货涨逾1%

* 美元走强限制美元计价原油的升幅

* 韩国推迟油税决定，支持布兰特原油

路透纽约3月27日 - 原油价格周三在交投震荡中上涨，同时美国取暖油价格在库存减少因素的带动下走高，而美国原油库存攀升及美元走强限制油价涨幅。

Imperial Oil 在安大略省萨尼亚附近的日产121,000桶的炼厂发出火警的消息，引发美国原油在结算前一小时扩大升幅。Imperial Oil稍后表示，炼厂没有受火灾影响。

稍早，美国原油价格下跌，其和布兰特原油的价差走宽，上日两份原油合约的价差收窄至7月来的最狭窄水平。

根据消息人士称，韩国推迟三个月作出油税决定，此举将提振北海原油需求，该消息支持布兰特原油。

根据韩国和欧盟的自由贸易协议，韩国炼厂可免税进口北海原油。炼厂将原油炼制成品油出口，可申请退税。

5月布兰特原油 涨0.33美元，结算价报每桶109.69美元，盘中触及109.98美元，测试大约在109.90美元的200日移动均线位置阻力位。日内低位在108.85美元。

布兰特原油在2013年第一季势将下跌逾1%，3月跌幅也将超过1%。

美国5月原油 升0.24美元，结算价报每桶96.58美元，交投区间为95.58-96.84美元，后者为五周高位。

美国原油期货在今年第一季可望上涨5%，在3月攀升将近5%。

美元指数 上升，扶助限制油价上升。欧元兑美元跌至四个月低位，因担忧意大利公债标售需求疲弱及忧虑塞浦路斯的救助协议。

美国取暖油期货 涨1.8%，或3.41美分，结算价报每加仑2.9154美元，此前美国能源资料协会(EIA)公布，美国一周馏分油库存减少451万桶，至1.1525亿桶，预估为减少80万桶。

美国一周原油库存增加326万桶，预估为增加70万桶。美国一周汽油库存减少160万桶，预估为减少100万桶。

美国汽油期货 仅小升0.49美分，结算价报每加仑3.1155美元。(完)

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