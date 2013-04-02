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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 04:44 BJT

国际油市：布兰特原油收低但美国原油小涨，欧美经济前景引发需求忧虑

* 欧美经济前景引发需求忧虑

* 调查预计美国上周原油库存可能增加

路透纽约4月2日 - 布兰特原油期价周二收低，美国原油期货小幅收高，因交易商权衡需求忧虑以及美国中西部输油管关闭时间可能延长。

布兰特原油期货 稍早上涨，之后转跌达1美元，收盘跌0.39美元，报每桶110.69美元。美国原油期货 早盘下滑，之后反弹收高0.12美元，报每桶97.19美元。

但美国原油期货在结算后交易中下滑，2012GMT，跌0.22美元，报96.85美元。

艾克森美孚 在美国中西部的Pegasus输油管道破裂造成影响的不确定性令美国原油期货走势波动。布兰特原油期货较美国原油期货的溢价收报13.50美元，盘中一度扩阔至14.66美元。

艾克森美孚表示，正在研究计划替换破损管道，但没有提供预计重启的时间。这条输油管道日运能超过9万桶，将原油从伊利诺斯州输往德州。

美国汽油期货 百分比跌幅最大，一度重挫超过2%，跌穿在3.0477美元的50日移动均线切入位，这是交易商和分析师密切关注的技术水准。

汽油期货跌近2%，或6美分，结算价报每加仑3.0408美元。

尽管汽油期货下滑，但美国取暖油期货 升超过1美分，在美国能源资料协会(EIA)公布截至3月22日该周馏分油库存骤降450万桶后继续吸引买盘。

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加470万桶，美国最近一周汽油库存减少500万桶，馏分油库存减少190万桶。(完)
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