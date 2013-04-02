国际油市：布兰特原油收低但美国原油小涨，欧美经济前景引发需求忧虑

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 欧美经济前景引发需求忧虑
* 调查预计美国上周原油库存可能增加
路透纽约4月2日 - 布兰特原油期价周二收低，美国原油期货小幅收高，因交易商权衡需求忧虑以及美国中西部输油管关闭时间可能延长。
布兰特原油期货 稍早上涨，之后转跌达1美元，收盘跌0.39美元，报每桶110.69美元。美国原油期货 早盘下滑，之后反弹收高0.12美元，报每桶97.19美元。
但美国原油期货在结算后交易中下滑，2012GMT，跌0.22美元，报96.85美元。
艾克森美孚 在美国中西部的Pegasus输油管道破裂造成影响的不确定性令美国原油期货走势波动。布兰特原油期货较美国原油期货的溢价收报13.50美元，盘中一度扩阔至14.66美元。
艾克森美孚表示，正在研究计划替换破损管道，但没有提供预计重启的时间。这条输油管道日运能超过9万桶，将原油从伊利诺斯州输往德州。
美国汽油期货 百分比跌幅最大，一度重挫超过2%，跌穿在3.0477美元的50日移动均线切入位，这是交易商和分析师密切关注的技术水准。
汽油期货跌近2%，或6美分，结算价报每加仑3.0408美元。
尽管汽油期货下滑，但美国取暖油期货 升超过1美分，在美国能源资料协会(EIA)公布截至3月22日该周馏分油库存骤降450万桶后继续吸引买盘。
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加470万桶，美国最近一周汽油库存减少500万桶，馏分油库存减少190万桶。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。