国际油市：油价因美国初请失业金数据而下挫，布兰特原油期货跌至五个月低点

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
* 两日大跌令布兰特原油、美国原油和美国汽油期货重挫超过4%
* 美国原油库存增至1990年来最高水准
* 关注周五美国非农就业报告
路透纽约4月4日 - 布兰特原油期货周四跌至近105美元的五个月低点，因美国公布的初请失业金人数跳升，引发油市连挫第二日，但随着欧元走强，指标原油在纽约尾盘缩减跌幅。
在过去两日，布兰特原油、美国原油和美国汽油期货都重挫超过4%，交易商指因供应充裕及对需求的担忧。
5月布兰特原油期货 结算价跌0.77美元，报每桶106.34美元，日低为105.29美元，为11月初来最低。
美国原油期货 结算价报93.26美元，大跌1.19美元，但也较日低高了逾1美元。美国RBOB汽油期货 跌约2美分，报每加仑2.90美元。
布兰特原油期货成交量较30日均值高37%，但略低于昨日水准。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数增至四个月高位，显示美国就业市场复苏放缓。
昨日，美国能源资料协会公布，上周美国原油库存增加270万桶，达到逾3.88亿桶，创1990年来最高，迫近纪录高位3.919亿。
美元和欧元兑日圆周四将录得2008年底来最大单日百分比升幅，此前日本央行意外公布激进的政策调整计划，以抗击通缩。
日本央行稍早宣布全球最大规模的货币刺激政策，承诺在不到两年的时间内向经济注入约1.4万亿美元的资金。 (完)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”