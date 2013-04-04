国际油市：油价因美国初请失业金数据而下挫，布兰特原油期货跌至五个月低点

* 两日大跌令布兰特原油、美国原油和美国汽油期货重挫超过4%

* 美国原油库存增至1990年来最高水准

* 关注周五美国非农就业报告

路透纽约4月4日 - 布兰特原油期货周四跌至近105美元的五个月低点，因美国公布的初请失业金人数跳升，引发油市连挫第二日，但随着欧元走强，指标原油在纽约尾盘缩减跌幅。

在过去两日，布兰特原油、美国原油和美国汽油期货都重挫超过4%，交易商指因供应充裕及对需求的担忧。

5月布兰特原油期货 结算价跌0.77美元，报每桶106.34美元，日低为105.29美元，为11月初来最低。

美国原油期货 结算价报93.26美元，大跌1.19美元，但也较日低高了逾1美元。美国RBOB汽油期货 跌约2美分，报每加仑2.90美元。

布兰特原油期货成交量较30日均值高37%，但略低于昨日水准。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数增至四个月高位，显示美国就业市场复苏放缓。

昨日，美国能源资料协会公布，上周美国原油库存增加270万桶，达到逾3.88亿桶，创1990年来最高，迫近纪录高位3.919亿。

美元和欧元兑日圆周四将录得2008年底来最大单日百分比升幅，此前日本央行意外公布激进的政策调整计划，以抗击通缩。