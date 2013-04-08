国际油市：布兰特原油升向105美元，关注中国数据

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
美国原油期货 升0.33美元至每桶93.03美元，此前曾录得逾六个月来最大单周跌幅。
“日本央行上周公布声明后，流动性即将来临的预期目前正支撑油市。但他们还在消化美国就业数据不佳的影响，”辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang说。
“在本周中国数据公布之前，市场将维持疲软的氛围。”
欲浏览中国表观石油需求图表，请点选：(link.reuters.com/ter96t)
欲浏览美国非农就业报告图表，请点选：(link.reuters.com/ram54t)
欲浏览伊朗石油行业图表，请点选：(link.reuters.com/qef68s)
布兰特原油自2月触及峰值以来已经下跌15美元，但可能得到供应面和地缘政治忧虑的支撑，因周末伊朗与西方国家的谈判无果而终，该国核计划所引发的对峙迟迟难以化解。
但挪威方面的忧虑得到缓解，因劳资双方在最后一刻达成薪资协议从而避免了罢工。挪威油气业及其供应亦免于干扰。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/梁睿雪; 审校 李春喜/郑茵)
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路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。