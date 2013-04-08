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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:53 BJT

国际油市：布兰特原油升向105美元，关注中国数据

美国原油期货 升0.33美元至每桶93.03美元，此前曾录得逾六个月来最大单周跌幅。

“日本央行上周公布声明后，流动性即将来临的预期目前正支撑油市。但他们还在消化美国就业数据不佳的影响，”辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang说。

“在本周中国数据公布之前，市场将维持疲软的氛围。”

欲浏览中国表观石油需求图表，请点选：(link.reuters.com/ter96t)

欲浏览美国非农就业报告图表，请点选：(link.reuters.com/ram54t)

欲浏览伊朗石油行业图表，请点选：(link.reuters.com/qef68s)

布兰特原油自2月触及峰值以来已经下跌15美元，但可能得到供应面和地缘政治忧虑的支撑，因周末伊朗与西方国家的谈判无果而终，该国核计划所引发的对峙迟迟难以化解。

但挪威方面的忧虑得到缓解，因劳资双方在最后一刻达成薪资协议从而避免了罢工。挪威油气业及其供应亦免于干扰。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/梁睿雪; 审校 李春喜/郑茵)
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