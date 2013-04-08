国际油市：原油上涨，布兰特较美国原油升水萎缩至去年6月来最窄

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 原油期货缩减早盘涨幅
* 伊朗与西方大国的核会谈缺乏进展，对油价提供支持
* 挪威达成薪资协议，避免了原油工人罢工
路透纽约4月8日 - 油价周一小幅上升，受助于汽油期货上涨，及布兰特/美国原油期货价差大幅收窄。
布兰特原油较美国西德克萨斯中质油升水CL-LCO1=R结算价报每桶11.30美元，此前在午后交易中一度收窄至略多于11美元，为去年6月迄今最窄。
不过，分析师表示，过去两个交易日升水大幅收窄之势可能只是昙花一现，且可能会反弹。上周四，布兰特原油较美国原油升水在13美元上方。
“升水可能开始走宽。仅是因为技术因素，升水收窄过了头，”iitrader.com高级市场策略师Bill Baruch说。
5月布兰特原油 在交投震荡中上升0.54美元，结算价报每桶104.66美元，盘中触及105.55美元的日内高位。布兰特原油周五触及八个月低位103.62美元，此前美国公布的就业数据令人失望。交易商说，当市场进行盘整后，下行趋势可能恢复。
5月美国原油 升0.66美元，结算价报每桶93.36美元，周一早盘触及93.75美元峰值，上周录得4.6%的周度跌幅。
美国RBOB汽油期货 领升油市，上升约4.57美分，结算价报每加仑2.9093美元，交易商称美国夏季汽油消费旺季临近，可能对汽油提供支持。
市场仍忧虑全球供应可能受到干扰，因为周末伊朗和西方大国就伊朗核计划展开的会谈没有达成解决方案。
美国国务卿克里周日称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。
在挪威，劳资双方最后一刻达成薪资协议，避免了可能干扰挪威油汽产业生产的罢工。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。