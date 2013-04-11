国际油市：油价收低，因需求前景黯淡及库存增加

* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价降至去年6月来最低
* 油价下滑，尽管上周美国初请失业金人数减少
* 欧洲ARA汽油库存增加－分析师
路透纽约4月11日 - 油价周四收低，此前国际能源署(IEA)下调今年能源需求增长预估，为第三个全球主要预估机构在供应增长之际下调需求预估。
IEA连续第三个月下调全球石油需求增长预估，之前美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)都在本周下调了预估。
美国和多个主要发展中经济体经济成长迟滞，欧洲多个地区经济陷入衰退，蚕食了能源需求，而目前原油生产迅速增加，特别是在北美。
Citi Futures Perspectives能源分析师Timothy Evans表示，“市场愈发感觉到基本面不支持油价。”
根据EIA周三发布的周度库存报告，美国上周原油库存增至1990年来最高水准。
分析师Patrick Kulsen周四披露的数据显示，欧洲Amsterdam-Rotterdam-Antwerp(ARA)储油中心汽油库存攀升至近五年最高。
下周一将到期的5月布兰特原油期货 结算价报每桶104.27美元，跌1.52美元，盘中低见103.70美元。
5月美国原油 跌1.13美元，结算价报每桶93.51美元，远低于50日移动均线切入位94.33美元，今日日低报93.06美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至九个月最低的10.59美元，结算时报10.76美元。
美国RBOB-5月汽油期货收挫逾0.03美元，报每加仑2.83美元，馏分油期货也跌近0.05美元，报2.89美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)