国际油市：油价收低，因需求前景黯淡及库存增加

* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价降至去年6月来最低

路透纽约4月11日 - 油价周四收低，此前国际能源署(IEA)下调今年能源需求增长预估，为第三个全球主要预估机构在供应增长之际下调需求预估。

IEA连续第三个月下调全球石油需求增长预估，之前美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)都在本周下调了预估。