国际油市：油价重挫近3%，商品市场普遍大跌

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
* 布兰特原油期货触及7月来最低，美国原油期货跌至四个月低点
* 中国首季GDP经济成长年率意外降至7.7%
* 关注美国库存数据
路透纽约4月15日 - 布兰特原油期货周一一度重挫3美元，在每桶100美元附近徘徊，尾盘跌幅有所缩减。油价延续两周跌势，跌幅已近10%，投资人普遍逃离商品市场。
金价录得30年来最大两日跌幅，布兰特原油期货在10个交易日中有八日收低，分析师表示，疲弱的基本面指标主导人气。
在美国，国内原油库存猛增至30年最高，而美国产油量增加，短期内这种局面难以改观。因主要消费国经济前景不明朗，全球原油需求挣扎。
在这种背景下，全球第二大石油消费国－中国公布的国内生产总值(GDP)成长数据不及预期，进一步重创商品市场，令布兰特原油期货自去年7月来首次差点跌穿100美元。
中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。
高盛建议客户结束对布兰特原油期货的多头押注，警告油价将继续下挫。
今日到期的5月布兰特原油期货 低见100.02美元，结算价报每桶100.39美元，跌2.72美元或2.6%。
在过去10个交易日，该原油期货急挫9.7%，其14日相对强弱指标略高于26，低于30即为超卖。
交投更为活跃的6月布兰特原油期货 跌2.41美元，报每桶100.63美元。
5月美国原油 跌2.58美元或2.8%，结算价报每桶88.71美元，触及12月中来最低水准。
美国原油期货成交量较30日均值高47%，布兰特原油期货成交量同均值相若。
美国汽油期货 跌1.7%，报2.75美元，触及2010年来最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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