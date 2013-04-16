国际油市：布兰特原油期货跌穿100美元，为2012年7月以来首次

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 布兰特原油期货走低，因预期石油需求无增长
* IMF调降全球经济成长预期
* 美国房屋开工触及2008年6月以来最高
路透纽约4月16日 - 布兰特原油期货周二在放量下行中跌至100美元之下，为九个月来首次，延续中美数据暗示全球石油需求无增长后引发的跌势。
布兰特和美国原油期货在下午的交易中削减跌幅，稍早均回落超过2美元，分析师称，这暗示价格走低可能吸引交易商回场。
美国RBOB汽油期货 小涨，在数日连跌后扭转颓势。
布兰特原油期货在过去11日中有九日走低，年内迄今累计回落近13%。
6月布兰特原油期货 收跌0.72美元，报每桶99.91美元，盘中触及2012年7月以来最低98.00美元。
美国5月原油期货 微涨0.01美分，收报每桶88.72美元，盘中触及2012年12月以来最低86.06美元。
布兰特原油总成交量超过100万口，较30日均值高出56%。美国原油期货成交量较30日均值高出36%。
美国原油和布兰特原油期货的相对强弱指标(RSI)分别为31和25。读数位于或低于30显示超卖。
美国商务部周二公布，美国3月建筑许可年率为90.2万户(预估为94.0万户) ，美国3月房屋开工年率为103.6万户(预估为93.0万户) ，成为美国经济的一大亮点，但不足以扭转油市低迷的人气。
国际货币基金组织(IMF)周二调降对今明两年全球成长的预期，因美国和欧洲削减支出。
3月欧元区通胀年率降至1.7%，与预期一致，但仍低于欧洲央行设定的接近2%的目标。
一项路透调查预计，截至4月12日当周美国原油库存增加130万桶。
美国石油协会(API)在市场收盘后公布，美国最近一周原油库存减少670万；汽油库存增加25.3万桶，馏分油库存增加130万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。