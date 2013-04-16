国际油市：布兰特原油期货跌穿100美元，为2012年7月以来首次

* 布兰特原油期货走低，因预期石油需求无增长

* IMF调降全球经济成长预期

* 美国房屋开工触及2008年6月以来最高

路透纽约4月16日 - 布兰特原油期货周二在放量下行中跌至100美元之下，为九个月来首次，延续中美数据暗示全球石油需求无增长后引发的跌势。

布兰特和美国原油期货在下午的交易中削减跌幅，稍早均回落超过2美元，分析师称，这暗示价格走低可能吸引交易商回场。

美国RBOB汽油期货 小涨，在数日连跌后扭转颓势。

布兰特原油期货在过去11日中有九日走低，年内迄今累计回落近13%。

6月布兰特原油期货 收跌0.72美元，报每桶99.91美元，盘中触及2012年7月以来最低98.00美元。

美国5月原油期货 微涨0.01美分，收报每桶88.72美元，盘中触及2012年12月以来最低86.06美元。

布兰特原油总成交量超过100万口，较30日均值高出56%。美国原油期货成交量较30日均值高出36%。

美国原油和布兰特原油期货的相对强弱指标(RSI)分别为31和25。读数位于或低于30显示超卖。

美国商务部周二公布，美国3月建筑许可年率为90.2万户(预估为94.0万户) ，美国3月房屋开工年率为103.6万户(预估为93.0万户) ，成为美国经济的一大亮点，但不足以扭转油市低迷的人气。

国际货币基金组织(IMF)周二调降对今明两年全球成长的预期，因美国和欧洲削减支出。

3月欧元区通胀年率降至1.7%，与预期一致，但仍低于欧洲央行设定的接近2%的目标。

一项路透调查预计，截至4月12日当周美国原油库存增加130万桶。

美国石油协会(API)在市场收盘后公布，美国最近一周原油库存减少670万；汽油库存增加25.3万桶，馏分油库存增加130万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存数据。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻