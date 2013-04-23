国际油市：布兰特原油徘徊在100美元附近，因中国和德国数据令人失望

* 美联社推特有关白宫发生两起爆炸的假消息一度扰乱市场

* 美国股市之后反弹，对油价提供支持

* 汇丰中国4月制造业PMI初值回落

路透纽约4月23日 - 布兰特原油周二小跌，对疲弱的中国和德国制造业数据做反应，但布兰特原油连续第二天收在每桶100美元上方，因美国股市大涨对油价提供一些支持。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

德国企业活动也意外下降，尽管欧元区服务业采购经理人指数(PMI)小幅上升，且符合预期。

“人们忧虑中国和欧洲经济放缓，但我认为股市今日走高，将带动布兰特原油小幅反弹，”Excel Futures总裁Mark Waggoner说。

他指100美元是主要心理关口，布兰特原油近几日徘徊在该水准附近。

6月布兰特原油 跌0.08美元，结算价报每桶100.31美元，稍早一度下跌超过1.50美元。

6月美国原油 跌0.01美元，结算价报每桶89.18美元，盘中下跌超过1美元。

在1700 GMT后不久，美联社推特发布白宫发生两起爆炸的假消息，导致美股和原油急跌，美债大涨，几分钟或几秒钟后，市场反弹。金价一度急升，之后下跌。

周二美股收高，为油市提供支持。 (完)

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