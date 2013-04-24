国际油市：美国原油期货跳升2.5%，美国汽油库存大幅减少

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
* EIA公布上周美国汽油库存大幅减少
* 中国和德国的经济数据令人失望，限制油价升幅
路透纽约4月24日 - 油价周三上涨，美国原油期货跳升2.5%领涨，因美国上周汽油库存意外大跌，且市场臆测库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存过多的情况很快会缓解。
美国能源资料协会(EIA)公布上周库欣原油库存仅增加3.5万桶，低于部分市场人士预期。但美国中西部整体原油库存仍升至纪录高位。
EIA还公布上周美国汽油库存减少390万桶，因炼厂产出意外减少，这给市场带来额外支撑。
6月美国原油 大涨2.25美元，结算价报每桶91.43美元，6月布兰特原油 升1.42美元，结算价报每桶101.73美元。
部分交易商将美国市场涨幅较大归因于业内组织Genscape周二晚报导显示BP由库欣输往其印第安纳Whiting炼厂的原油量增加，这是该炼厂新设备可能很快重启的迹象。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价周三一度收窄至10.24美元，这是6月来最低，在过去三周大致在10-12美元之间。
美国汽油期货 升超过1%，报2.75美元，本月低见2.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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