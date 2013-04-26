国际油市：油价下跌，因全球成长前景低迷

* 美国首季经济按年增长2.5%，较预期为慢

* EIA称3-4月全球备用石油库存趋紧

路透纽约4月26日 - 布兰特原油周五下跌，因美国经济数据疲弱，令市场对美国成长前景持谨慎态度。布兰特原油在之前二天攀升3美元。

原油和诸如金属等其他商品在午盘遭到抛售，交易商称，可能是欧洲市场收市后，基金结清头寸所引发。布兰特原油在午后交易中缩减跌幅。

尽管布兰特原油录得2012年11月来最大单周升幅，但4月迄今仍跌6%。近几周美国，中国和德国公布一连串令人失望的经济报告，使投资人忧虑全球经济放缓。

交易商表示，成交量低，暗示本周走势缺乏理据。美国原油成交量较30日移动均值低22%，布兰特原油较30日移动均值低11%。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 该数据燃点了对第二季经济成长减速的担忧，且美股日内大部份时间走软。

布兰特原油 下滑0.25美元，结算价报每桶103.16美元，盘中触及102.25美元低位。美国原油 跌0.64美元，结算价报每桶93.00美元，午盘低见92.06美元。

布兰特原油较美国原油期货溢价周五走宽，收报10.16美元，周四跌穿10美元，为2012年1月来首见。

美国能源资料协会(EIA)表示，过去两个月全球备用石油库存趋紧，全球日均石油库存下降110万桶。 (完)

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