国际油市：油价因预计央行出台刺激措施而跳涨，关注美国原油出口急升

* 布兰特原油较美国原油升水进一步收窄

* 美国2月原油出口触及13年高位

* 关注在5月1日出炉的中国制造业采购经理人指数

路透纽约4月29日 - 原油价格周一上涨，因预计欧美将出台更多经济刺激计划，美国原油领涨，因迹象显示需求不断改善且出口持续上升。

股市上涨及美元下跌，进一步推升油价涨势，交易商关注本周关键的央行会议。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议预料将维持其量化宽松政策，欧洲央行周四会议预期将宣布减息。

“我们将关注各种措施是否足以刺激经济成长，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说，“如果不是，油市将再次回落。”

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货 升1.50美元，结算价报每桶94.50美元，该合约在连续图表上升穿40日移动均线，扶助涨势。

布兰特原油期货 结算价涨0.65美元，结算价报每桶103.81美元，此前低见102.57美元。

美国原油较布兰特原油价差仍是焦点所在，价差进一步收窄0.85美元至每桶9.31美元，以结算价计算，此为2012年1月来最窄，因政府数据显示美国市况趋紧。

美国2月原油出口增加一倍，至每日12.4万桶，为13年最高，因美国出口加拿大的原油上升。美国原油需求也增长。

分析师表示，油市正在等待中国经济表现如何的信号。

路透调查显示，预料中国4月制造业数据将较3月小幅上升。中国是全球第二大石油消费国。

美国商务部周一公布，3月个人支出较前月增加0.2%，因3月天气寒冷刺激了公用事业方面的需求。

美国商务部上周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，去年第四季经济增长几乎停滞。分析师预期为增长3.0%.

但经纪商指称美国股市上涨帮助提振了原油价格。

美国股市周一收涨，因意大利新总理莱塔在就职演说中呼吁将焦点从撙节举措更多转向促成长的政策。

这一消息带动美元兑欧元下跌，该走势通常有助于油价上涨。(完)

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