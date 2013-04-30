国际油市：油价下挫1%，因欧美经济数据疲弱

* 布兰特较美国原油期货价差收在9美元下方，为2011年12月来首见

* 布兰特原油期货4月大跌超过7%，为去年5月来最大月度跌幅

调查显示，石油输出国组织(OPEC)产油国4月产量反弹进一步令价格承压。4月中，布兰特原油期货触及九个月低点97美元之下，本月大跌超过7%，为11个月最大月度跌幅。

美国原油较布兰特原油价差收在9美元之下，为2011年12月来首见。今年2月该价差超过23美元，4月价差在10-13美元之间波动。