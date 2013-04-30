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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 04:14 BJT

国际油市：油价下挫1%，因欧美经济数据疲弱

* 布兰特较美国原油期货价差收在9美元下方，为2011年12月来首见

* 布兰特原油期货4月大跌超过7%，为去年5月来最大月度跌幅

* 关注周三EIA库存数据

路透纽约4月30日 - 国际原油价格周二大跌超过1%，录得约两周最大单日跌幅，此前美国数据显示中西部制造业活动4月意外萎缩，且欧洲数据显示失业率创纪录。

调查显示，石油输出国组织(OPEC)产油国4月产量反弹进一步令价格承压。4月中，布兰特原油期货触及九个月低点97美元之下，本月大跌超过7%，为11个月最大月度跌幅。

布兰特原油期货 结算价跌1.44美元，结算价报每桶102.37美元，此前一度高见104美元。

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货 跌1.04美元，结算价报每桶93.46美元，本月跌4%。

美国原油较布兰特原油价差收在9美元之下，为2011年12月来首见。今年2月该价差超过23美元，4月价差在10-13美元之间波动。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为49.0(预估为52.5)，为2009年9月来最低。

美联储周二和周三举行货币政策会议，市场预计美联储将坚持购债计划。市场还将关注周四欧洲央行是否会降息。

欧洲周二公布的数据显示，欧元区4月通胀降至三年低点，失业率触及12.1%的纪录高位。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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