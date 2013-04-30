国际油市：油价下挫1%，因欧美经济数据疲弱

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
* 布兰特较美国原油期货价差收在9美元下方，为2011年12月来首见
* 布兰特原油期货4月大跌超过7%，为去年5月来最大月度跌幅
* 关注周三EIA库存数据
路透纽约4月30日 - 国际原油价格周二大跌超过1%，录得约两周最大单日跌幅，此前美国数据显示中西部制造业活动4月意外萎缩，且欧洲数据显示失业率创纪录。
调查显示，石油输出国组织(OPEC)产油国4月产量反弹进一步令价格承压。4月中，布兰特原油期货触及九个月低点97美元之下，本月大跌超过7%，为11个月最大月度跌幅。
布兰特原油期货 结算价跌1.44美元，结算价报每桶102.37美元，此前一度高见104美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货 跌1.04美元，结算价报每桶93.46美元，本月跌4%。
美国原油较布兰特原油价差收在9美元之下，为2011年12月来首见。今年2月该价差超过23美元，4月价差在10-13美元之间波动。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为49.0(预估为52.5)，为2009年9月来最低。
美联储周二和周三举行货币政策会议，市场预计美联储将坚持购债计划。市场还将关注周四欧洲央行是否会降息。
欧洲周二公布的数据显示，欧元区4月通胀降至三年低点，失业率触及12.1%的纪录高位。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1