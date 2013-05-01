国际油市：布兰特原油期货跌至100美元之下，因中美数据疲弱

* EIA数据显示，美国原油库存增至纪录最高

* 4月中国制造业成长意外放缓

* ISM数据显示，4月美国制造业成长放缓

* 美国周四公布上周初请失业金人口数据

路透纽约5月1日 - 油价周三盘中下跌超过3美元，后削减跌幅，布兰特原油期货收在100美元之下，因中国疲弱的经济数据导致全球需求前景转淡，另外，美国原油库存增至纪录高位。

布兰特原油期货 收跌2.42美元，报每桶99.95美元，盘中跌至99美元，为4月23日以来首见。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增加670万桶，至3,953万桶的纪录高位，远超预期的增加100万桶，令美国原油期价承压。

美国原油期价 收跌2.43美元，报每桶91.03美元。盘中触及日低90.11美元，跌穿50、100和200日移动均线。

成交放量，布兰特原油期货成交量较30日移动均值高出14%，美国原油期货成交量较30日移动均值高位20%。

布兰特/美国原油升水收窄至每桶8.39美元，为2012年6月以来最低，后有所扩阔，连续第二天收在不到9美元的水平。

中国制造业成长4月意外放缓，因新出口订单减少，在首季成长令人失望后，引发市场再度质疑该国经济的成长力度。

数据显示，美国4月制造业成长放缓，仅小幅扩张，是第二季美国经济增速放缓的又一迹象。

另一数据显示，美国民间就业岗位增长也不及预期。两天后，美国将公布非农就业报告。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。

市场广泛预期欧洲央行将在周四降息。

油市基本面显示供应充裕，也扶助打压油价。(完)

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