国际油市：布兰特原油期货跌至100美元之下，因中美数据疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* EIA数据显示，美国原油库存增至纪录最高
* 4月中国制造业成长意外放缓
* ISM数据显示，4月美国制造业成长放缓
* 美国周四公布上周初请失业金人口数据
路透纽约5月1日 - 油价周三盘中下跌超过3美元，后削减跌幅，布兰特原油期货收在100美元之下，因中国疲弱的经济数据导致全球需求前景转淡，另外，美国原油库存增至纪录高位。
布兰特原油期货 收跌2.42美元，报每桶99.95美元，盘中跌至99美元，为4月23日以来首见。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增加670万桶，至3,953万桶的纪录高位，远超预期的增加100万桶，令美国原油期价承压。
美国原油期价 收跌2.43美元，报每桶91.03美元。盘中触及日低90.11美元，跌穿50、100和200日移动均线。
成交放量，布兰特原油期货成交量较30日移动均值高出14%，美国原油期货成交量较30日移动均值高位20%。
布兰特/美国原油升水收窄至每桶8.39美元，为2012年6月以来最低，后有所扩阔，连续第二天收在不到9美元的水平。
中国制造业成长4月意外放缓，因新出口订单减少，在首季成长令人失望后，引发市场再度质疑该国经济的成长力度。
数据显示，美国4月制造业成长放缓，仅小幅扩张，是第二季美国经济增速放缓的又一迹象。
另一数据显示，美国民间就业岗位增长也不及预期。两天后，美国将公布非农就业报告。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。
市场广泛预期欧洲央行将在周四降息。
油市基本面显示供应充裕，也扶助打压油价。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。