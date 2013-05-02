国际油市：布兰特原油期货升向103美元，此前欧洲央行降息

* 美国上周初请失业金人数降至五年低点

* 欧洲央行降息至纪录低点

* 中国和印度PMI数据显示制造业成长放缓

* 美国原油库存创新高，OPEC产量不断增加

路透纽约5月2日 - 布兰特原油期货周四大涨近3美元，逼近每桶103美元，因欧洲央行降息支撑较高风险资产，但全球石油需求前景不稳以及供应充裕限制涨幅。

欧洲央行降息至纪录低点0.5%，引发商品市场普涨，并提振股市和美元，昨日美联储表示将保持目前的宽松货币政策不变。

上周美国初请失业金人数大跌至32.4万，为五年最低，该报告显示就业市场正在复苏。

布兰特原油期货 收高2.90美元，报每桶102.85美元，盘中在99.51-102.98美元之间交投。周三布兰特原油期货大跌超过2%，今年迄今跌幅超过7%。

美国原油期价 收高2.96美元，或3.25%，报每桶93.99美元。

Excel Futures总裁ark Waggoner表示，“油价上涨，因股市走强和欧洲降息。市场认为这会改善经济，并增加需求。”

调查显示中国4月制造业成长放缓，暗示欧元区经济衰退和美国迟滞需求可能令中国经济复苏承压。另一调查显示印度制造业上月失去动能。

周三，美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增加670万桶，至3,953万桶的纪录高位，远超预期的增加100万桶，令美国原油期价承压。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。 (完)

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