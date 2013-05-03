国际油市：布兰特原油期货升穿每桶104美元，因预期美国需求强劲

* 美国4月失业率降至四年低点

* 布兰特原油期货和美国原油期货连升两日

* 美股盘中创纪录新高

路透纽约5月3日 - 布兰特原油期货周五升逾1美元，升穿每桶104美元，因此前美国公布的就业增长强于预期，令美国需求增强的预期升温。

美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。 数据缓和了对经济大幅放缓的担忧。

布兰特原油期货 收高1.34美元，报每桶104.19美元，盘中逼近105美元，为4月11日来最高。

美国原油期价 收高1.62美元，报每桶95.61美元，为4月3日来最高收位。

布兰特原油期货和美国原油期货盘中都一度大涨超过2美元。

美股盘中创下新高，为油价提供支撑。

“我认为就业数据为今日交投确立了基调，标普500指数创新高肯定也带动了更普遍的冒险交易，”Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans表示。

但他表示，看多的交易员易受市场情绪波动左右，由于美国原油库存处于历史高位，他没有看到需求增长的持续证据。(完)

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