国际油市：尾盘反弹带动布兰特原油期价小幅收涨

* 布兰特/WTI溢价扩阔至逾8美元

* 美国上周初请失业金人数低于预期

* 取暖油和RBOB汽油期货小涨

路透纽约5月9日 - 布兰特原油期货周四在震荡交投中小幅收涨，美国原油期货微跌，因投资者在中东紧张局势和疲弱需求以及高库存等多空因素间摇摆不定。

6月布兰特原油期货 收盘前反弹，收高0.13美元或0.12%，报每桶104.47美元，较盘中低点103.45美元高出逾1美元。但在盘后交易中再度回落，1952 GMT，下跌0.23美元，报每桶104美元。

美国原油期货 收跌0.23美元，报每桶96.39美元，日低为95.35美元。

交易区间相对狭窄暗示价格正逐步稳固。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周原油库存跳升至纪录高位，因在石油进口减少的同时，国内产量继续攀升。分析师称，数据早盘重压油价。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。初请失业金人数四周均值为33.7万人，降至2007年11月以来最低。 数据暗示，在财政紧缩的情况下，就业市场仍然韧性十足。

美国股市周四从纪录高位回落，美元兑日圆和欧元走强。

交易商表示，缺乏地缘政治紧张局势的支持，或股市牛市，意味着市场会更密切地关注疲弱的供需基本面。

周四美国油市的交易区间在昨日的区间内，显示价格在盘整。布兰特原油盘中跌至略低于周三低位的水平，但基本仍在宽幅略超过1美元的区间内。

预期运能利用率进一步提升可能导致更多的石油从美国中西部的储备中心流向墨西哥湾的美国炼厂，使布兰特原油较美国原油，也称作为西德克萨斯中质油(WTI)的溢价盘中收窄至7.47美元，为2011年1月以来最窄。

布兰特/美国原油溢价稍后扩阔，重返8美元之上，自4月初触及14.01美元后，布兰特/WTI溢价已累计收窄近6美元。