国际油市：油价小幅收低，在美元从高位回落后削减跌幅

路透纽约5月10日 - 布兰特原油期货和美国原油期货周五小幅收低，盘中多数时间大跌，但在美元从高位回落后反弹，且尾盘有消息报道BP Plc 在印第安纳州的一炼油设施下周将开始加工原油。

今日稍早，欧元兑美元跌至一个月低点，因市场预期美联储会减少购债。

但尾盘美元回吐涨幅。美元指数 由日高83.438降至83.151。

6月布兰特原油期货 收低0.56美元至每桶103.91美元，盘中低见101.56美元。

美国原油期货 收跌0.35美元，报每桶96.04美元，盘中一度大跌超过3美元，报93.37美元。美国原油期货本周连跌第三周。

布兰特/美国原油溢价盘中一度收窄至逾两年最低的7.72美元，结算价报7.87美元。

IIR Energy报道，BP在印第安纳Whiting的日加工量达24万桶的一炼油设施下周初将开始加工原油，这对油价也有支撑作用。(完)