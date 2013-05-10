国际油市：油价小幅收低，在美元从高位回落后削减跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月10日 - 布兰特原油期货和美国原油期货周五小幅收低，盘中多数时间大跌，但在美元从高位回落后反弹，且尾盘有消息报道BP Plc 在印第安纳州的一炼油设施下周将开始加工原油。
今日稍早，欧元兑美元跌至一个月低点，因市场预期美联储会减少购债。
但尾盘美元回吐涨幅。美元指数 由日高83.438降至83.151。
6月布兰特原油期货 收低0.56美元至每桶103.91美元，盘中低见101.56美元。
美国原油期货 收跌0.35美元，报每桶96.04美元，盘中一度大跌超过3美元，报93.37美元。美国原油期货本周连跌第三周。
布兰特/美国原油溢价盘中一度收窄至逾两年最低的7.72美元，结算价报7.87美元。
IIR Energy报道，BP在印第安纳Whiting的日加工量达24万桶的一炼油设施下周初将开始加工原油，这对油价也有支撑作用。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。