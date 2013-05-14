国际油市：布兰特原油守在约103美元，受美零售销售数据支撑

0359GMT，布兰特原油 上涨0.07美元至每桶102.89美元，周一结算价跌1.09美元。美国原油 上涨0.22美元至95.39，周一收低0.87美元。周一两个合约的跌幅均为近两周最大。

“我们并不能100%肯定美国经济正走向稳步复苏，因为数据显示的情况有冲突，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。“此外，中国和欧洲的状况也不好。这些都是抑制价格的因素。”

Seta预计未来几天布兰特原油料在102-105美元之间波动，美国原油的波动范围在93-97美元之间。

路透对八位分析师的调查显示，继前两周触及纪录高位之后，最近一周美国商业原油库存料小幅上升，而汽油库存料减少。(完)

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