国际油市：油价连涨第三日，未受美元走强影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 标普500指数触及纪录新高
* 美国汽油期货过去12日中有九日上扬
* 美元兑日圆触及四年半高位
* 美国消费者信心攀升至六年最高水平
路透纽约5月17日 - 油价周五连涨第三日，受助于一系列强劲的美国经济数据，且未受美元触及数年高位的影响。强劲数据推动美国股市触及纪录新高。
4月美国经济咨商会领先指标升至近五年来最高，5月初美国消费者信心攀升至近六年最高。
美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。道指及标普500指数周五均收在纪录高位。
布兰特原油期货 收涨0.86美元，结算价报每桶104.64美元，稍早上扬逾1美元。
美国原油期货 攀升0.86美元，结算价报每桶96.02美元。美国原油期货在5月6日触及的97美元和5月15日触及的92美元之间摇摆。
7月布兰特原油与美国原油溢价CL-LCO1=R周五在8-9美元之间波动，收报每桶8.62美元。
1430 GMT，能源行业信息提供商Genscape报告，每日运能达40万桶的Seaway输油管道关闭，使布兰特和美国原油期货1520 GMT下跌近1美元。
美国汽油期货 在过去12个交易日中有九日上扬，过去三日连涨，尽管周三库存报告显示，在夏季驾车季开始前，美国汽油库存意外出现同比增长。
美元指数触及近三年高位，使以美元计价的商品对其他货币持有人更昂贵。
美国商品期货交易委员周五称，截至5月14日当周，基金经理削减美国原油期货和期权的多头头寸。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。