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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 14:18 BJT

国际油市：油价守在105美元下方，因需求前景温和

“根本上来说，需求增长前景相当温和，石油库存较高，市场供应充足，所以油价很难升逾上述阻力位。”

0552GMT时，布兰特原油期货 报每桶104.57美元，较上周五收盘价下跌0.07美元，此前三日连涨。美国原油期货 下跌0.15美元，报95.87美元。

Spooner称，布兰特原油期货面临104.50-106.50美元的技术阻力，本周或在101-106.50美元区间交投。

国际能源署(IEA)上周预计，2012至2017年期间，全球石油需求总体预计增长8%，非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应料增长10%。

路透市场分析师王涛表示，如果布兰特原油期货升越104.82美元的阻力位，那么将升至105.94美元。他补充称，美国原油期货可能将跌向94.78美元，因其未能有效升越95.98美元的阻力位。

周末中东地区紧张情势重燃，令人担心该地区石油供应可能受影响，油市亦获得支撑。

油市的未来前景将依赖于美联储周三将公布的会议记录。交易商称，市场将密切关注会议记录，以从中寻找美联储对量化宽松政策立场的线索。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/于春红; 审校 王兴亚)
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