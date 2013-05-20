国际油市：原油收升，因美元下跌及供应令价格承压

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
* 美国原油库存仍然高企，路透调查预期最新一周库存将下降
* 美联储会议记录将在周三公布
路透纽约5月20日 - 原油价格周一上涨，因美元下跌，但原油供应充裕限制了油价升幅。美股今日徘徊在纪录高位附近。
美元兑欧元扩大跌幅，因外汇交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克将暗示缩减购债规模的预期。
美元兑一篮子六种货币 下跌0.6%，至83.764。
摩根士丹利资本国际全球指数 升0.51%，至2008月6月以来最高。
7月布兰特原油 小升，至每桶105美元以上，盘中触及105.31美元的高位，但无法守住所有升幅。布兰特原油收高0.16美元，结算价报每桶104.80美元，突破50日移动均线。
6月美国原油期货 收高0.69美元，或0.72%，结算价报每桶96.71美元。美国原油留守在10日和15日移动均线上方。该合约将在周二收盘时到期。
原油多头尝试推升油价，但库存高企限制油价升幅。Tradition Energy分析师Gene McGillian说，美国原油期价越接近今年高位每桶98美元，面临的阻力就越大。
国际能源署(IEA)预期，在供应增加的同时，2013年原油需求增长减弱。
根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据，在5月3日当周，美国原油商业库存触及3.955亿万桶，为EIA自1982年开始编纂纪录来的最高水平。
尽管自该周以后，原油库存有所下降，但仍然高企。路透访问七位分析师的初步调查结果周一预计，原油库存将连续第二周减少，因炼厂活动增加和进口下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。