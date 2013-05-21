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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 13:19 BJT

国际油市：布兰特原油守稳在两周高点附近，受供应忧虑影响

“(但)由于实货基本面，我预计油价将较当前水准回落，除非叙利亚情势进一步发酵，”他说。

0415GMT，布兰特原油近月合约 升0.06美元至每桶104.86美元，上日触及105.31美元，为5月7日以来最高。

美国原油 跌0.07美元至每桶96.54美元，但周二公布的库存数据或带来支撑。路透调查显示，原油库存可能下降。

“亚洲季节性石油需求料到6月才会上升，(因此)我们预计油价将维持在每桶100-105美元之间，”澳新银行分析师在一份报告中称。

美元指数下滑也提供支撑。交易员对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三的证词陈述将暗示缩减购债计划的预期下降，打压美元。(完)

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(编译 王冠中/李爽; 审校 隋芬/杜明霞)
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