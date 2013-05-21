国际油市：布兰特原油守稳在两周高点附近，受供应忧虑影响

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
“(但)由于实货基本面，我预计油价将较当前水准回落，除非叙利亚情势进一步发酵，”他说。
0415GMT，布兰特原油近月合约 升0.06美元至每桶104.86美元，上日触及105.31美元，为5月7日以来最高。
美国原油 跌0.07美元至每桶96.54美元，但周二公布的库存数据或带来支撑。路透调查显示，原油库存可能下降。
“亚洲季节性石油需求料到6月才会上升，(因此)我们预计油价将维持在每桶100-105美元之间，”澳新银行分析师在一份报告中称。
美元指数下滑也提供支撑。交易员对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三的证词陈述将暗示缩减购债计划的预期下降，打压美元。(完)
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(编译 王冠中/李爽; 审校 隋芬/杜明霞)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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