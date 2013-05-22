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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 14:44 BJT

国际油市：布兰特原油期货在104美元下方续跌，受美国夏季需求担忧影响

0601GMT时，布兰特原油期货 跌0.31美元，报每桶103.60美元，前一交易日跌近一美元。美国原油期货 下滑0.42美元，报95.76美元。

美国石油协会(API)周二公布，5月17日止的一周美国原油库存增加53.2万桶， 汽油库存增加300万桶，巩固了夏季驾车出游旺季市场将供应充裕的预期。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存数据。

路透技术分析师王涛表示，布兰特原油期货可能会跌至102.38美元，而美国原油期货价格走势信号互相矛盾，因其未能突破97.17美元的阻力位，令人怀疑从5月15日低点92.13美元展开的升势能否持续。

美联储两位高官讲话淡化了美联储可能很快结束量化宽松政策的臆测后，美元走软，支撑了油价。

投资者亦将关注将于周四公布的5月采购经理人指数初值，以从中寻找中国、美国和欧元区经济复苏的信号。路透调查显示，各指数可能将较4月微幅上升，但不足以打消前景疲弱的忧虑。(完)

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(编译 王翔琼/于春红; 审校 蔡美珍/王兴亚)
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