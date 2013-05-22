国际油市：油价走低，因美联储会议记录拖累股市走低

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美国汽油和原油库存增加，重压油价
* 美国股市走低，受美联储会议记录拖累
* 美元兑日圆触及四年半高位
路透纽约5月22日 - 布兰特原油期货周三尾盘扩大跌幅，收在每桶103美元之下，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的会议记录拖累美国股市走低，加之上周汽油库存增加稍早压低油价。
美国股市震荡下跌，道琼工业指数跌幅一度超过1%。之前美联储主席贝南克暗示，联储尚未准备好缩减刺激计划规模，但如果经济持续改善，可能采取行动。
布兰特原油期货 回落1.31美元，结算价报每桶102.60美元，昨日下跌近1美元。
美国原油期货 结算价跌1.90美元，报每桶94.28美元，录得5月1日以来最大单日跌幅。盘中一度下跌超过2美元。
稍早，美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国汽油库存增加300万桶，显示在驾车高峰期来临前，美国国内燃料市场供应充裕。
EIA数据显示，美国原油库存减少33.8万桶，但库欣(美国原油期货合约交割地)的库存增加44.9万桶，至5,017.2万桶。
分析师之前预计，原油库存减少80万桶，汽油库存持平。
“基本面情况保持疲弱，似乎这是目前压制油市的主要因素，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示，“每当美国原油接近98美元，基本面就把它拉向90美元。”
美国汽油期货 回落2.5美分，报每加仑2.82美元，日低为2.79美元。自5月17日触及一个月最高2.93美元以来，汽油价格累计回落近4%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，多位美联储官员本月稍早希望，在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。
今日稍早，美元兑日圆攀升至四年半高位，兑一篮子货币接近三年峰值，因贝南克的讲话引发市场臆测美联储可能在未来几月开始缩减构债规模。
投资者将关注周四公布的5月采购经理人指数初值，寻找中国、美国和欧元区经济复苏的迹象。路透调查预计，数据将较4月有所改善，但不足以打消对成长前景迟滞的担忧。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币