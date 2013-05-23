国际油市：油价缩减跌幅，因美股由跌转升

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 美股扳回稍早跌幅，支持油价
* 中国制造业活动萎缩，令人担忧需求
* 美国新屋销售较前月上升2.3%
* 在美国驾车旺季前，汽油库存充裕
路透纽约5月23日 - 布兰特原油周四扳回稍早跌幅，跟随美股尾盘由跌转升之势大致收平，此前油价一度跌至三周低位，因商品期货全面走软。
交易商说，美股从稍早触及的低位稳步反弹，支持油价，油价和股市走势大致一致。
交易商还表示，美国原油期货在短暂跌至200日移动均线之下后开始回升，并站稳，位于该均线的支撑位依然稳固。布兰特原油也跟随美国原油上涨。
布兰特原油 下跌0.16美元，结算价报每桶102.44美元，稍早触及5月2日来最低100.64美元后扳回约2美元。布兰特原油仍远远低于2月8日触及的2013年高位119.17美元。
美国原油期货 收盘基本持平，下跌0.03美元，结算价报每桶94.25美元，且在盘后交易时段一度升至平盘上方。美国原油稍早下跌逾2美元。
中国制造业活动下降令市场担忧中国需求疲弱，令油价早盘承压。
美国公布强劲的楼市数据令市场忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激举措，令股市下跌，油价在大约1400 GMT触底。
“今日交投震荡。原油反弹，且大致跟随股市走势，”Tradition Energy市场研究部董事Addison Armstrong说。
汇丰(HSBC)周四公布的“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。
美国商务部周四公布，4月新屋销售年率为45.4万户，预估为42.5万户，3月修正后为44.4万户(前值为41.7万户)。美国4月新屋销售较前月上升2.3%。 (完)
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中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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