国际油市：布兰特原油期货因美国长周末前空头回补而小涨，但本周大跌

路透纽约5月24日 - 布兰特原油周五小涨，因交易商在美国长周末假期前出脱空头仓位，但本周百分比跌幅仍是逾一个月最大。

布兰特原油期货和美国原油期货本周均大跌2%，因投资人因应美国原油库存高企、担心中国经济放缓及忧虑美联储将停止购债计划而抛售原油。本周百分比跌幅为4月19日该周来最大。

布兰特原油 升0.20美元，结算价报每桶102.64美元，盘中在101.65-102.79美元之间交投。

美国原油期货 小跌0.10美元，结算价报每桶94.15美元，但高于100日移动均线切入位，今日日低为93.04美元。

尾盘有报导称一炼厂汽油裂解装置关闭，支撑原油价格。交易商在下周一阵亡将士纪念日假期前空头回补。

汽油期货 受消息带动上涨，结算价报每加仑2.839美元，日低为2.80美元。

美股尾盘由日低反弹，收盘几无变动，这也为油价提供了一些支撑。(完)