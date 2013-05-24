国际油市：布兰特原油期货因美国长周末前空头回补而小涨，但本周大跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约5月24日 - 布兰特原油周五小涨，因交易商在美国长周末假期前出脱空头仓位，但本周百分比跌幅仍是逾一个月最大。
布兰特原油期货和美国原油期货本周均大跌2%，因投资人因应美国原油库存高企、担心中国经济放缓及忧虑美联储将停止购债计划而抛售原油。本周百分比跌幅为4月19日该周来最大。
布兰特原油 升0.20美元，结算价报每桶102.64美元，盘中在101.65-102.79美元之间交投。
美国原油期货 小跌0.10美元，结算价报每桶94.15美元，但高于100日移动均线切入位，今日日低为93.04美元。
尾盘有报导称一炼厂汽油裂解装置关闭，支撑原油价格。交易商在下周一阵亡将士纪念日假期前空头回补。
汽油期货 受消息带动上涨，结算价报每加仑2.839美元，日低为2.80美元。
美股尾盘由日低反弹，收盘几无变动，这也为油价提供了一些支撑。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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